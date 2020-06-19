Международная команда ученых после проведения генетических анализов у пациентов с COVID-19 выяснила, что на тяжесть коронавируса нового типа влияют группа крови и иммунная реакция. Именно эти отличия сказываются на способности опасной инфекции проникать в клетки и провоцировать в организме воспалительные процессы, в том числе и «цитокиновый шторм», который может привести к летальному исходу.

Специалисты сравнили генетические образцы более 4 тысяч пациентов по всей Европе и обнаружили, что у людей со II группой (А) крови, было больше шансов переболеть тяжелой формой коронавируса, по сравнению с теми, у кого была I группа (О).

Согласно результатам исследования, люди с I группой крови имеют способность лучше распознавать определенные белки как чужеродные. Подобная реакция происходит и в тот момент, когда вирус через специальные мембранные белки проникает в клетки человека.

Отмечалось, что во время вспышки атипичной пневмонии SARS люди с типом крови О были также менее уязвимы к тяжелой форме этого заболевания.

Эксперты выяснили, что пациенты с кровью группы А были на 45% более восприимчивыми к коронавирусу, чем люди с другими типами крови. А вот люди с кровью типом О заражались на 65% реже остальных.

Авторы исследования из Италии, Испании, Дании, Германии и других европейских стран сравнили геномы почти 2000 пациентов с тяжелой формой COVID-19 с геномами 2300 здоровых людей и тех, у кого болезнь протекала легко или бессимптомно.

Специалисты обратили внимание на генетические локусы (местоположение определённого гена в хромосоме – «») 3p21.31 и 9q34.2. В первом из них находятся гены, связанные с противовоспалительными белками, а во втором — с группами крови. Помимо этого, ученые выявили генетические вариации, отвечающие за дыхательную недостаточность.

«Мы обнаружили новый локус восприимчивости 3p21.31 в кластере генов хромосомы и подтвердили потенциальную связь групп крови и риска заражения COVID-19», — пишут авторы работы.

По словам ученых, восприимчивость к инфекции может быть связана также и с работой иммунной системы.

Известно, что вирусные заболевания вызывают в организме человека так называемый «цитокиновый шторм» — опаснейшую реакция иммунной системы на, которая приводит к поражению многих органов — в том числе легких, печени и почек – и даже к смерти.

Ученые не до конца уверены в том, является ли группа крови прямой причиной различий в восприимчивости организма к вирусу. Однако их доклад, опубликованный на днях в журнале New England Journal of Medicine подтверждает похожее исследование, проведенное ранее специалистами из Китая.

«Большинство из нас не придали этому значения, потому что это было очень сырое исследование, — рассказал Daily Mail специалист по гематологии в медицинском колледже Висконсина доктор Парамесвар Хари. – Теперь же после проведения новой работы, я в это верю. Это может быть очень важно».

Однако некоторые эксперты призвали к осторожности при оглашении подобных выводов.

По мнению главы Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) в Сан-Диего Эрика Тополя, «доказательство роли группы крови является предварительным», поэтому одного «сигнала недостаточно, чтобы быть уверенными» в результатах работы ученых.

Директор Института генетической медицины при Университете Джона Хопкинса доктор Дэвид Валле подчеркнул, что группа крови также связана с восприимчивостью к некоторым другим инфекционным заболеваниям. Кроме того, он отметил, что новое «провокационное исследованию» группы ученых из Европы стоит опубликовать, однако в дальнейшем его следует проверить на большем количестве пациентов.