Глобальное потепление приводит к увеличению числа природных пожаров в арктической зоне России, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В последние годы наблюдается рост числа природных пожаров в северных частях и арктической зоне России, указано в сообщении. Отмечается, что в текущем году впервые зафиксирован лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом.

«Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны», -сказано в сообщении.

Причиной подобного смещения является, прежде всего, изменение климата, считают ученые ВНИИ ГОЧС.