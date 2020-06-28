Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета сообщили, что коронавирус SARS-CoV-2 можно уничтожить за 25 секунд.

излучение

В ходе исследования ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп успешно инактивирует коронавирус нового типа. Эксперты обработали материал, загрязненный вирусом, различными дозами ультрафиолетового излучения ламп.

Как оказалось, при дозировке 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снижается на 99% за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается за 25 секунд.

По оценке экспертов, энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт способна очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров.

Ультрафиолетовое излучение применяется как бактерицидное средство уже 40 лет, и за это время ни один из протестированных вирусов не смог выжить при таком воздействии, подчеркивают ученые. Однако излучение опасно для человека.

В апреле французские эксперты установили температуру гибели коронавируса. Дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа, оказалось, что этого недостаточно для полного уничтожения SARS-COV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 9,4 миллиона человек.