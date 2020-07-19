Молекулярные биологи, а также биоинженеры в Сан-Диего изучили клеточные процессы у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Как оказалось, старение клеток с одинаковым генетическим материалом, а также в одной и той же среде может происходить двумя различными путями.

Специалисты Университета Калифорнии установили с помощью методов микрогидродинамики и компьютерного моделирования, что примерно половина клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка. Это регион в ядерной ДНК,. Там происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков.

У другой же половины клеток развивается дисфункция митохондрий, энергетических станций клетки. Один из двух путей старения определяется в раннем возрасте. Клетки следуют ему всю жизнь.

Тем не менее, исследователи, проведя компьютерное моделирование сумели перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК. Им удалось создать новый путь старения с увеличенной продолжительностью жизни, передает Phys.org.

Теперь специалисты хотят продолжить исследования на других клетках, включая ткани человека.

Ранее биологи и генетики установили, что любители мяса стареют быстрее.