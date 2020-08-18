Туберкулез и сейчас уносит более миллиона жизней в год, а раньше эта болезнь была неизлечимой и нередко забирала целые семьи. Врачи решили выяснить, когда появился возбудитель туберкулеза.

Ученые из Института изучения истории человека Общества Макса Планка решили выяснить, когда появилась штамм бактерии, вызывающей туберкулез. Упоминания симптомов легочного туберкулеза встречаются в древних писаниях множества народов. Точно известно, что туберкулезом болели в древнем Риме. Но когда появилась Mycobacterium tuberculosis, известная как палочка Коха, неизвестно.

Специалисты выделили ДНК палочки Коха из сохранившихся легочных тканей епископа, жившего почти 14 столетий назад. Реконструкция генома показала, что штамм бактерии, вызывающий туберкулез, возник относительно недавно.

Также были проанализированы три древних генома туберкулеза из доколумбовой Южной Америки. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что туберкулез появился примерно шесть тысяч лет назад. Кстати, в пользу этого говорят останки жившего в пятом тысячелетии человека, у которого подозревали туберкулез по характерным изменениям тканей.

Сейчас есть не только эффективное лечение, но и профилактика туберкулеза. Тем не менее, эта болезнь продолжает уносить более миллиона жизней каждый год. Серьезными факторами риска являются курение и снижение иммунитета. Так, в 2015 году среди умерших от туберкулеза каждый пятый был ВИЧ-инфицированным.

К симптомам туберкулеза относят: