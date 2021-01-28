Симптомом сердечно-сосудистых заболеваний может стать запор, сообщили эксперты из США.

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Эта проблема может стать ранним признаком того, что с сердцем и сосудами начались проблемы. Человеку, у которого он возникает, приходится больше напрягаться при посещении туалета, что может повышать артериальное давление. Высокое давление, в свою очередь, увеличивает риск ИБС.

В ходе исследования специалисты изучили прессорные реакции, вызванные запором. Выяснилось, что изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать сердечную недостаточность, аритмию, атеросклероз и другие болезни.

Каковы самые распространенные причины запора? Это неправильный рацион, откладывание похода в туалет, вынужденный постельный режим, злоупотребление слабительными препаратами, анальная трещина и геморрой, вызывающие боль при дефекации, синдром раздраженного кишечника, некоторые лекарства и так далее.

Как сообщалось ранее, одним из нетипичных признаков инфаркта может быть тошнота. Дело в том, что при инфаркте поврежденная ткань сердечной мышцы вырабатывает метаболиты, в том числе молочную кислоту, стимулирующую нервные волокна, которые вызывают тошноту.

Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и некроза — отмирания — участка этой мышцы.