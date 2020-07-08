Неврологи предупреждают о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга. В ходе исследования британские медики выявили у пациентов с COVID-19 серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Более того, эксперты опасаются, что в ближайшие годы в мире может начаться настоящая эпидемия заболеваний головного мозга, вызванных вирусом нового типа.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) описали 43 случая, в ходе которых у двенадцати пациентов было выявлено воспаление центральной нервной системы, у десяти — делирий или психоз, у восьми – инсульт, а еще у восьми-проблемы с периферическими нервами, чаще всего диагностируемые как синдром Гийена-Барре (иммунная реакция, поражающая нервы и вызывающая паралич).

Более того, одна 55-летняя пациентка с коронавирусом, описанная в статье, не имевшая ранее никаких психических заболеваний, начала вести себя странно на следующий день после выписки из больницы. Женщина неоднократно надевала и снимала свое пальто. Позже у нее начались галлюцинации: она видела обезьян и львов в своем доме.

При этом, как сообщает The Guardian, специалисты подчеркнули, что в некоторых случаях неврологические нарушения были первыми и главными симптомами пациентов.

«Мы видим, как COVID-19 влияет на мозг, чего мы раньше не замечали при изучении других вирусов», — говорит руководитель исследования и профессор Университетского колледжа Лондона Майкл Занди.

Несмотря на то, что COVID-19 в значительной степени является респираторным заболеванием, специалисты все же заявляют, что новые доказательства его воздействия на мозг вызывают беспокойство.

«Учитывая, что нам известно о заболевании всего несколько месяцев, мы не можем с точностью сказать, к каким последствиям может привести COVID-19 в долгосрочной перспективе», – утверждает другой участник исследовательской группы Росс Паттерсон.

Специалисты выяснили также, что коронавирус нового типа может сопровождаться острым рассеянным энцефаломиелитом (ОРЭМ).

Это заболевание чаще всего встречается у детей и проявляется в ходе инфекционного процесса. ОРЭМ характеризуется обширным поражением белого вещества мозга и разрушением миелиновых оболочек нервных волокон. При отсутствии должного лечения болезнь может закончиться смертельным исходом.

В исследовании Университетского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Brain, ученые сообщили, что острый рассеянный энцефаломиелит был обнаружен у девяти человек. Кроме того, они заявили, что раньше взрослый пациент с ОМЭР поступал в клинику раз в месяц. Однако в настоящее время они принимают людей с этим заболеванием уже раз в неделю, что было охарактеризовано экспертами как «тревожное увеличение».

По информации The Guardian, число случаев ОМЭР среди взрослых в Институте неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе также возросло с одного за месяц до пандемии до двух-трех в неделю в апреле и мае.

«Мы хотим, чтобы врачи по всему миру были внимательны к осложнениям при коронавирусе, — сказал Майкл Занди. – Мозг, похоже, действительно вовлечен в эту болезнь».

Профессор также призвал врачей общей практики консультироваться с неврологами при обследовании пациентов с COVID-19, обладающих когнитивными расстройствами, проблемами с памятью, усталостью, онемением или слабостью.

По мнению ученых, полный спектр заболеваний головного мозга, вызванных COVID-19, возможно, еще не выявлен, потому что многие коронавирусные больные все еще проходят лечение в медицинских учреждениях, что безусловно осложняет процесс изучения этого вопроса.

«В чем мы сейчас действительно нуждаемся, так это в более качественных исследованиях того, что на самом деле происходит в мозге», — отметил профессор Занди.

Одна из ключевых проблем, по мнению медиков, заключается в том, что вирус может оставить определенную часть населения с незначительными повреждениями головного мозга, которые проявятся в ближайшие годы.

«Очевидно, что эта болезнь влияет на мозг, как никакой другой вирус, с которым мы прежде сталкивались, — продолжил Майкл Занди. – Нам еще предстоит выяснить, не ждет ли нас крупномасштабная эпидемия повреждений мозга, связанная с пандемией, как это было после испанского гриппа, вызвавшего в 1920-1930-х годах вспышку летаргического энцефалита. Мы надеемся, что этого не произойдет, но, когда мы имеем дело с опасной пандемией, затрагивающей столь значительную часть населения, нужно быть настороже».