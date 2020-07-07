Пробудиться могут и другие древние вирусы.

Ученые заявили, что изменение климата и связанное с ним таяние вечной мерзлоты может привести к пробуждению древних вирусов, пишет канал «Наука».

Исследователи уже сейчас находят новые вирусы, которые, «к счастью, на человека не обращают внимания». Отмечается, что 10% территории России — это вечная мерзлота. По мере того как она тает, современный человек может получить части древней экосистемы, в том числе и опасные болезни.

При этом проблема с высвобождением сибирской язвы связана не только с потеплением, но также с русловыми процессами в реках, которые вскрывали древние могильники.