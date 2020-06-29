Жаркие дни, установившиеся в московском регионе в последнее время, все чаще напоминают нам о неизбежности глобального потепления. И о том, что оно может завершиться вымиранием «всего сущего» на Земле.

Но похоже, что много миллионов лет назад наша планета проходила такой исторический этап. Который и подсказал ученым выход из ситуации.

Защититься от глобального потепления ученые предлагают на основе драматических событий, которые произошли с нашей планетой, ни много ни мало, аж 466 миллионов лет назад. Об этом сообщают открытые научные источники.

Тогда, в результате Ордовикского вымирания, от солнечных лучей погибли около 85 % видов живых существ.

И это, по мнению исследователей, сравнительно успешный финал экологической катастрофы. Поскольку она протекала медленно, в течении миллионов лет, некоторые животные и растения сумели адаптироваться к изменениям, благодаря чему и уцелели.

Ну, так вот, изучая древние породы тех далеких времен, ученые обнаружили в них внеземной гелий, который отличается от земного одним нейтроном.

Это навело на мысль, что 466 млн. лет назад между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два крупных космических астероида, в результате чего произошел выброс огромного количества космической пыли.

Достигнув Земли, она «зависла» над нашей планетой, заметно ослабив действие солнечной энергии. И постепенно понизила температуру примерно на 10 градусов.

Это подсказало исследователям вариант борьбы с грядущим глобальным потеплением. Разместить на земной орбите несколько аналогов астероидов с основательными запасами пыли, и периодически высвобождать содержимое этих «мусоровозок».

Как и 466 млн лет назад загрязненная атмосфера станет блокировать поступающий на Землю солнечный свет и, соответственно, снижать градус накала.

Если любая научная теория нуждается в длительной проверке и желательно опытным путем, то такой способ уже проверен временем – еще сотни миллионов лет назад.

— В принципе, это реализуемая на практике идея,- считает кандидат физико-математических наук Алексей Карнаухов.- Если построить достаточное количество многоразовых «астероидов», которые и будут периодически вывозить на орбиту пыль.

Хотя она очень дорогая. Пыль распределится на орбите и станет мешать спутникам и другим искусственным космическим объектам. Ведь скорость мусорной «грязи», допустим, песка, будет составлять около 10 км в секунду, он, как наждак, сотрет все металлические конструкции.

К тому же, космос – понятие относительное. Например, на высоте 200 километров, а это уже космос, пыль не будет вращаться вокруг земной орбиты до бесконечности, а станет постепенно оседать на Землю. Значит, придется снова и снова запускать «караваны ракет».

— Можно сделать вывод, что такая идея на сегодня вряд ли осуществима. Что же делать? Глобальное потепление наступает!

— Существуют разные предложения. Например, в «точке Лагранжа», на прямой между Землей и Солнцем, более эффективно было бы создать космический зонтик из тончайшей фольги и диаметром около 1000 км. Он бы вращался вокруг нашего небесного светила с той же угловой скоростью, что и Земля. И постоянно отбрасывал на нее тень, тем самым, ослабляя поток лучей.

— Сегодняшние технологии это позволяют?

— Да, хотя они тоже достаточно дорогие. Для удешевления, зонтик лучше строить и запускать с Луны. Но для этого необходимо иметь там базу. У Луны сила притяжения в 6 раз меньше, чем на Земле, к тому же, там нет атмосферы, которую космический аппарат должен преодолеть. Старты с нее гораздо более экономичные.