Животным будет все труднее добывать пищу и кормить потомство.

Исследователи из Университета Торонто в Канаде вычислили, что при нынешних темпах таяния льда белые медведи могут исчезнуть уже к 2100 году, пишет BBC.

Изменение климата является ключевым фактором снижения популяций белых медведей. Некоторые из них, по данным Международного союза охраны природы, уже сейчас находятся на грани исчезновения. Дело в том, что таяние морского льда, вызванное изменением климата, вынуждает медведей отправляться на более дальние расстояния в поисках пищи, а значит расходовать больше энергии. Ученые в новом исследовании нашли предел выносливости белых медведей, учитывая, сколько энергии эти хищники будут тратить на поиски пропитания в измененных условиях.

Доктор Стивен Амструп из организации по охране белых медведей отмечает, что в первую очередь от длительных поисков пищи пострадает потомство.

«Снизиться выживаемость детенышей. Они будут рождаться, но у самок не будет достаточно жира, чтобы вырабатывать молоко, а значит не будет возможности нормально кормить потомство», – заявил Амструп.

Чтобы спасти белых медведей, надо действовать уже сейчас, считают ученые. Несмотря на то, что ближайшие перспективы не особо радуют, еще есть возможность предотвратить сокращение популяций белых медведей. Для этого надо сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, которые приводят к таянию льдов. Если этого не сделать, то человечество рискует потерять белых медведей к 2100 году.