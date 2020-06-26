Ловить космический мусор сетью из… пены предлагают сотрудники российской фирмы. Суть изобретения в том, что мусор будет прилипать к еще не застывшей пене, а затем вместе со спутником снижаться до плотных слоев атмосферы и там сгорать.

Как сообщил «» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг. Приближаясь к осколкам мусора, спутник будет выдавливать «сеть» из пены, из которой обломкам бывших космических аппаратов или целым аппаратам уже не вырваться. Запутавшись в ее «нитях», они вместе со спутником впоследствии будут сведены с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы.

По словам Ситникова, данная технология уборки мусора на орбите удобней и безопасней всех предложенных ранее. Все дело в том, что она не предусматривает никаких даже случайных столкновений с мусором (в отличие, к примеру, от гарпуна или магнита), так что не может породить новые осколки.

Пока создан проект нового спутника-уборщика. Воплощение идеи планируется начать в 2023 году.

В будущем, когда начнется эра освоения Марса, разработчики не исключают использование подобной пены для строительства первых жилых построек на Красной планете. Правда, для этого придется немного изменить ее состав.