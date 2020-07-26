Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние. Известно, что это самый ранний индикатор заболевания.

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Как пишут эксперты, биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными. В ходе исследования они определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимых перед коронавирусом нового типа.

Оказалось, что чувствительных нейронов, которые передают сигналы о запахе в мозг, среди этих типов клеток не было.

— Наше открытие указывает, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток, — пишут ученые.

То есть заболевание не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому обоняние со временем восстанавливается.

Аносмия наблюдается у большинства пациентов с COVID-19. Обоняние возвращается не протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.

По данным статистики, коронавирусом в мире заразились более 15 миллионов человек.

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