Алгоритм лечения детей с COVID-19 обновил Минздрав. В стационар будут забирать маленьких пациентов с тахикардией и сатурацией ниже 95. Кроме того, сыпь на теле ребенка — теперь тоже показание для госпитализации.

Минздрав выпустил вторую версию методических указаний по диагностике и лечению коронавирусной инфекции у детей. Главные цифры по детской заболеваемости изменились: ученые пришли к выводу, что среди заболевших в мире 10% детей (ранее было 5%). Добавились и новые клинические признаки: так называемые «ковидные» пальцы, на вид напоминающие результат обморожения, и страшные симптомы, похожие на синдром Кавасаки. Для диагностики инфекции ведомство рекомендует теперь не только мазки, но и анализ на антитела с седьмого дня болезни. Еще один важный момент касается границы между формами заболевания. Раньше «тяжелыми» считались дети с сатурацией 92 и ниже. Теперь – 93 и ниже. Кроме того, Минздрав детально расписал основания для госпитализации несовершеннолетних пациентов. В больницу врачи заберут не только ребят с угрожающими жизни симптомами, но и тех, чьи условия жизни не позволят нормально лечиться дома и соблюдать предписания медиков. Как сказано в методичке, в стационар следует отправлять детей из неблагополучных семей, а также тех, кто живет в общежитии или плохих бытовых условиях.

Список лекарств, применяемых в терапии COVID для детей, также изменился. Подчеркивается, что антибиотики надо назначать только при бактериальных осложнениях. А противовирусные препараты при легкой и среднетяжелой формами следует давать только детям из групп риска с серьезными сопутствующими диагнозами.