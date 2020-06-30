Угадайте, в честь кого его назвали.

Ученые из Университета Турку (Финляндия) обнаружили в Иране необычного паука. Красно-белый рисунок на его спинке напоминает макияж кинозлодея Джокера. Исследователи решили назвать насекомое в честь Хоакина Феникса (Loureedia phoenixi)– актера, который сыграл Джокера в последнем фильме, пишет Live Science.

Фото: Niloofar Sheikh

По иронии судьбы, этот же паук принадлежит к уже известному роду Loureedia. Свое название он получил в честь американского панк-рок-музыканта Лу Рида, который часто носил черный макияж и редко улыбался. Впервые ученые описали этот род в 2018 году. На сегодняшний день в него входят всего 4 вида пауков.

Просто так увидеть паука-«джокера» не удастся из-за его крошечных размеров: всего 8 мм в длину. Помимо этого, они ведут скрытный образ жизни, живут под землей и редко выбираются на поверхность.

Интересно еще и то, что пока ученым удалось найти только самцов этого вида. Поиски паучих результата пока не дали.