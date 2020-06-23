Ученые из Италии, США и Нидерландов провели масштабное исследование проходящих химиотерапию пациентов, выяснились особенности их питания до операции по остановке опухоли, сообщается в журнале Nature Communications.

Выяснилось, что диета, которая имитирует голодание, усиливает эффект лечение при раке. Речь идет о низкокалорийных диетах с пониженным содержанием белков и аминокислот. Данные диеты запускают процессы, сходные при «мокрой» голодовке, когда человек употребляет только воду.

Диеты, имитирующие голодание, или ДИГ, защищают здоровые клетки в ходе химиотерапии. При этом раковые клетки уничтожаются более эффективно. ДИГ исследуемых пациентов состояла из супов на растительной основе, жидкостей и чая. Данные пациенты показали лучшие показатели по излечиваемости, чем иные исследуемые группы. Также отмечалось сниженное количество повреждений ДНК в Т-лимфоцитах. Побочных эффектов от данных диет не обнаружено.

Ученые пришли к выводу о пользе диет, которые имитируют голодание. Особенно это касается пациентов с ранними стадиями рака молочной железы.