Многие специалисты считают, что из-за быстро происходящих мутаций создать препарат, который будет эффективно защищать от коронавируса, просто невозможно – потребуется постоянно менять его, пытаясь опередить вирус.

Пока одни ученые пытаются найти вакцину от коронавируса, другие полагают, что нужно искать альтернативные варианты борьбы с ним. Их опасению заключаются в том, что из-за быстрого изменения вируса вакцина может потерять эффективность уже на стадии испытаний. Производство препарата довольно длительный процесс, а коронавирус показывает способность к быстрому изменению.

Новые штаммы коронавируса обнаруживают постоянно. Некоторые из них очень отличаются от «уханьского образца» — первого расшифрованного генома коронавируса, который считают наиболее близким к оригинальному варианту. С течением времени меняются и симптомы коронавируса – сейчас список возможных проявлений гораздо шире, чем в феврале, когда он только начал активное распространение по планете. Недавно сообщалось об обнаружении существенной мутации, которая сделала коронавирус более заразным.

Между тем, пока нет данных о том, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Пока специалисты говорят о трех месяцах и более, но если вирус сильно изменится в процессе мутации, этот срок может сократиться до очень короткого.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона считают, что антитела не защищают человека достаточно долго, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета, и долговременной защите, а также о возможности повлиять на пандемию путем вакцинации.