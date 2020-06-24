Денис Ворошилов. Британия должна быть готова ко второй волне коронавируса, решение снять часть ограничений поспешное и продиктовано политическими целями, заявили эксперты в области здравоохранения и науки.

В стране из-за пандемии коронавируса с 23 марта введен карантин: людям следует работать из дома и отказаться от поездок без особой необходимости. С начала июня власти ослабили некоторые ограничительные меры, в частности возобновились уроки в некоторых классах начальной школы, начали открываться непродовольственные магазины, ослаблены ограничения на прогулки. С 4 июля планируется открыть рестораны, пабы, кинотеатры и музеи.

В связи с снятием ряда ограничений экспертное сообщество обратилось к властям с просьбой в срочном порядке проверить, готова ли страна ко второй волне коронавируса, вероятность которой оценивается как «реальная».

«В то время как будущие очертания пандемии в Британии предсказать трудно, имеющиеся свидетельства говорят о том, что вероятность локальных вспышек увеличивается, и вторая волна представляет реальный риск. Многие элементы инфраструктуры, которые требуются для сдерживания вируса, были внедрены, однако сохраняются значительные угрозы. Задача состоит в том, чтобы не только в срочном порядке справиться с масштабными последствиями первой стадии пандемии, но и быть готовыми сдержать вторую волну», — говорится в письме от имени королевских колледжей врачей общей практики, хирургов, терапевтов и медсестер, а также Британской медицинской ассоциации.

Письмо адресовано лидерам всех политических партий, они призывает начать проверку немедленно и провести ее тщательным образом.

О том, что Британия слишком рано начала снимать введенные из-за пандемии ограничения, заявил бывший главный советник правительства по науке Дэвид Кинг.

«Я думаю, это чрезвычайно рискованно. Я не думаю, что кто-то — с научной точки зрения — считал бы, что это мудрое решение. Это решение абсолютно политическое», — сказал Кинг журналистам в среду утром.

По его словам, такое быстрое снятие ограничений не имеет смысла ни с научной, ни с экономической точки зрения.

«Это происходит слишком быстро и может привести к очень значительной второй волне», — сказал ученый.

От коронавируса в Британии умерли почти 43 тысячи человек, общее количество заразившихся — более 306 тысяч.