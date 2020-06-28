Ученые, кажется, поставили точку в вопросе, почему мужчины не могут найти у женщин «точку G», скрывающую огромный потенциал сексуальных восторгов. Новое исследование показало: ее просто нет.

Врачи говорят, что нет доказательств того, что у женщин есть маленькая, сверхчувствительная зона, пробуждение которой может вызвать особенно сильные оргазмы, сообщает Daily Mail.

Эрогенная зона была названа в честь немецкого гинеколога Эрнста Грэфенберга (по первой букве его фамилии), который в 1950-х годах впервые предположил существование у женщин густой сети нервных окончаний, обеспечивающих возможность испытывать особые интимные радости.

Но новое исследование 17 женщин среднего возраста не нашло доказательств такого пятна, но вместо этого обнаружилось «довольно равномерное распределение» нервов.

В статье, опубликованной в издании International Urogynaecology Journal, команда медиков из Стамбула утверждает, что «анатомические доказательства наличия точки G» оказались «скудными, недостаточными и слабыми».

Хотя доктор Грэфенберг, который также изобрел противозачаточную внтриматочную спираль, предположил существование пикантной зоны, он был слишком скромен, чтобы называть ее в свою честь.

Это выражение было придумано американскими сексологами в 1980-х годах и быстро завоевало популярность, а также породило новый способ маркетинга секс-игрушек и методов лечения.

Несмотря на то, что «точка G» обсуждалась в течение десятилетий, первые доказательства ее существования появились всего несколько лет назад, после обследования тела умершей 83-летней женщины.

«Анатомическое существование точки G было задокументировано с потенциальным влиянием на практику и клинические исследования в области женской половой функции», – утверждал Адам Острженски из Института гинекологии в Сент-Питерсберге (Флорида).

Опубликовавший в 2012 году это открытие Острженски, несмотря на скептицизм некоторых коллег, впоследствии изобрел процедуру, названную «G-spotplasty» и предназначенную для повышения сексуального удовлетворения.

Несмотря на то, что терапия «точки G» превратилась в многомиллионный бизнес, Деван Шталь из Мичиганского государственного университета заявляет, что «практически нет доказательств того, что эти методы лечения работают вне эффекта плацебо».

И те, кто считает, что «точка G» — это миф, утверждают, что это понятие заставляет женщин чувствовать себя неуверенно незащищенными.

Опрос журнала Cosmopolitan показал, что половина женщин чувствуют себя неадекватными или разочарованными, чувствуя, что другие имеют возможность испытывать оргазм тем способом, каким они не могут.

Было также установлено, что 22 процента мужчин заявили, что для них в сексе нахождение «точки G» у женщины – цель номер один.

Со времени публикации отчета 2012 года в нескольких других исследованиях не удалось получить убедительных доказательств существования какой-нибудь единой «точки G». Барри Комисарук из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, который провел одно из исследований, по этому поводу высказался так: «Это не то же самое, что нажимать кнопку лифта или выключатель света».