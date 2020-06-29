Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции, свидетельствует заявление руководителей британского клинического исследования RECOVERY.

По словам исследователей, лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19. В научной работе они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов из контрольной группы. Однако исследование не проводилось на больных, подключенных к ИВЛ, из-за сложности применения лекарства на них.

Исследование RECOVERY проводится с марта этого года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. В работе также изучается эффективность дексаметазона в малых дозах, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба и препарата от малярии гидроксихлорина. Насчет последнего ВОЗ и британские специалисты пришли к выводу о его неэффективности для лечения больных COVID-19.

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.