Как сообщили учёные из Бристольского университета (Великобритания), склонность к развитию диабета второго типа можно определить ещё в детстве.

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Медики изучили пробы крови у детей и подростков, взятые в 90-е годы. Всего в исследовании участвовали около 4 тыс. человек. Никто из участников эксперимента не был болен диабетом второго типа и не страдал другими хроническими заболеваниями.

Врачи изучали каждый анализ крови на возможные изменения в структуре генов, которые бы спустя десятилетия повлияли на возникновение признаков диабета.

— Нам хорошо известно, что диабет, как ангина, не проявляется за одну ночь. Но нам мало известно, на каком этапе появляются в организме человека первые маркеры этого опасного заболевания, — отметили эксперты.

Взятые пробы крови у детей поколения 1990-х годов всё же позволили через 30 лет изучить генные составляющие заболевания.

Диабет второго типа чаще выявляется во взрослом возрасте, но разработанная методика, как уверяют британские врачи, позволит это сделать чуть ли не за 50 лет до манифестации болезни.

— Это не означает, что выявленные маркеры говорят о начале заболевания у детей, но у таких людей возможно развитие заболевания во взрослом возрасте, — отметили учёные.

По их словам, медицина приближается к открытию биологических причин возникновения болезни, которую принято относить к издержкам цивилизации.

По данным статистики, в мире более 420 миллионов человек живут с диабетом, и с каждым годом их становится всё больше.