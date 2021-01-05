Турецкие ученые сообщили, что с помощью разработанного ими прибора вирус можно диагностировать буквально за десять секунд. Его назвали Diagnovir.

прибор

В отличие от ПЦР-тестов, работа прибора основана на оптических свойствах, отмечают специалисты. Для тестирования нужна слюна, которую смешивают со спецрастровом и помещают в прибор. Если в образце есть вирус, цвет свечения меняется.

В ходе исследований прибор показал 99-процентную эффективность. Весь процесс занимает не больше десяти секунд.

Напомним классические симптомы коронавируса — сильный жар, потеря обоняния, кашель, сильная слабость. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, весной и летом мы столкнемся с очередным пиком коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявили 24 246 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии умерли 59 506 человек.

Текущая волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны, после чего таких больших подъемов, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии, сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок