Для этого потребовался анализ ДНК.

Современные греки оказались потомками древних микенцев, которые населяли материковую часть Греции в 1600–1200 годах до н. э. Те же, в свою очередь, имели тесную генетическую связь с минойцами — процветавшей цивилизацией Крита в 2000–1400 годах до н. э. Об этом пишет канал «Наука».

Для установления этих связей международная команда археологов и генетиков провела анализ ДНК. Для него использовали ДНК, извлеченную из зубов 19 человек, которые были найдены в разных захоронениях в Греции. Эту информацию сравнивали с исследованиями генома 334 древних людей и с ДНК 30 современных жителей Греции.

Анализ установил, что древние микенцы — прямые предки современных жителей Греции, а также они имеют генетическую связь с минойцами. Отмечается, что генетический набор у них был схожим. Например, и микенцы, и минойцы имели русые волосы (что соотносится с изображениями на фресках) и карие глаза. Незначительные различия между ними ученые объяснили влиянием второй волны мигрантов из Восточной Европы на материковую часть Греции. Однако они, в отличие от минойцев, не смогли достичь Крита. Свои поселения микенцы основали на материке, со временем стали известны как микенцы и заложили генетическую основу для более поздних народов.

У микенцев и минойцев отличалась культура и язык, также они были непохожи друг на друга нравом. Микенцы были завоевателями, минойская же цивилизация процветала за счет оживленной торговли.