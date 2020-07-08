Как помочь больным COVID-19 уйти из клиники своим ногами после острого респираторного дистресс-синдрома и искусственной вентиляции легких? Метод восстановительной терапии, впервые основанный на применении стволовых клеток, разработали российские ученые из МФТИ и их коллеги из Швеции. Статья об этом опубликована в одном из старейших международных медицинских журналов American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Лишь 20 процентов пациентов ковидных клиник, прошедших через искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), выживают и восстанавливаются после коронавируса.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который развивается у них на фоне болезни, приводит к разрушению легких. Если они и выживают, то становятся инвалидами.

При ОРДС наблюдается неконтролируемое воспаление легких, вызванное гиперреакцией иммунной системы, иначе этот процесс называется цитокиновым штормом. На сегодняшний момент смертность от тяжелой формы ОРДС составляет около 40%. К тому же переболевшие ОРДС часто имеют долговременные легочные, нейро-мышечные и когнитивные (связанные со снижением умственной работоспособности) симптомы. Это ухудшает качество их последующей жизни. До сих пор восстановительной терапии, без серьезных последствий «снимающей» пациентов с ИВЛ, нигде в мире нет. Лечение в основном направлено на поддержание пациентов.

Международная группа исследователей из России и Швеции впервые показала, что использование стволовых клеток может предотвращать долговременные последствия у пациентов с тяжелыми воспалительными заболеваниями легочной системы.

Идея провести серьезные исследования эффективности стволовых клеток пришла ученым после успешного исцеления ими двух пациентов с полиорганной недостаточностью, находившихся на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации легких (это аппарат, который используют у тяжелых больных после ИВЛ). После введения препарата мезенхимальных («незрелых», без определенных различий) стволовых клеток у них наблюдалось резкое улучшение состояния, а затем — полное выздоровление. Медицинское обследование спустя пять лет не выявило практически никаких негативных последствий болезни и, по некоторым параметрам показало превышение показателей здоровья. Уже спустя год после лечения оба пациента смогли вернуться к полноценной работе. На момент проведения исследования показатели их здоровья оказались в пределах нормы, а по некоторым показателям и выше нормы.

Как пояснил «» один из участников работы, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, для введения сложным пациентам с коронавирусом, подключенным к аппарату ИВЛ, используются стволовые клетки доноров, выделенные из костного мозга. Их вводят через вену в организм больного в больших количествах, после чего они начинают подавлять цитокиновый шторм изнутри. «Метафорически выражаясь, они умирают вместо тех клеток, которые могли бы погибнуть в легких человека. Замечено, что введение стволовых клеток препятствует разрастанию поражения», — говорит Волчков.

Сейчас ученые пытаются понять механизм их действия в организме, после чего можно будет говорить о внедрении метода в широкую клиническую практику. Пока в Швеции выдали разрешение на клиническое испытание, которое началось в Академическом госпитале в Упсале.