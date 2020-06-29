Их водохранилища были небезопасными.

Исследователи из Университета Цинциннати (США) пришли к выводу, что одна из развитых цивилизаций майя могла исчезнуть из-за загрязнения воды токсическими веществами, пишет Science Alert.

Речь идет о древнем городище майя – Тикаль. Люди покинули его в IX веке нашей эры по неизвестным причинам. Предполагалось, что на это могли повлиять сильные засухи, которые длились в этих местах с 820 по 870 гг. Такие погодные условия затруднили доступ майя к источникам пресной воды, поэтому они были вынуждены полагаться на резервуары и водохранилища, которые находились вокруг Тикаля.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы отложений из четырех главных резервуаров Тикаля. В двух из них были обнаружены высокие концентрации ртути, которые относились к периоду от 600 до 900 гг. нашей эры. В некоторых образцах концентрация в несколько раз превышала предельно допустимый уровень. Ученые предположили, что ртуть могла попасть в резервуары из краски. Майя использовали ее для декорирования и ритуальных обрядов.

Помимо этого, ученые нашли в образцах высокое содержание фосфатов. Они могли попасть в водохранилища вместе с фекальными массами и пищевыми отходами. Загрязнение органикой, как заявляют исследователи, привело к росту сине-зеленых водорослей, которые и выделяют опасные токсины. Они устойчивы к кипячению и пагубно влияют на организм человека.

В работе отмечается, что доступ к водохранилищам имела в основном элита Тикаля. Отравление токсинами могло плохо повлиять на их способность управлять городом. Помимо этого, власть у майя зависела от способности обеспечить народ чистой водой. Так как этой возможности из-за засухи не было, авторитет лидеров Тикаля мог пошатнуться.

«Вполне возможно, что были те, кто воспринимал засухи как неспособность их лидеров адекватно умиротворить богов майя. Все вместе описанные события могли привести к деморализации населения, которое из-за истощающихся запасов воды и продовольствия стало покидать свои дома», – говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что подобный сценарий мог быть и в других городах майя.