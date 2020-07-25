Ученые из Университета Нью-Мехико обнаружили на островах королевства Тонга в Океании останки гигантского голубя Tongoenas burleyi.

Как отмечается на портале «Eurekalert!», вес найденного голубя мог превышать вес известной нам птицы в пять раз. Длина его туловища составляла примерно 50 сантиметров.

По данным экспертов, питался такой голубь преимущественно плодами манго и гуавы. Как рассказали ученые, Tongoenas burleyi долгое время жили в Океании, но заселившие архипелаг люди полностью истребили этот вид за какие-то сто лет.