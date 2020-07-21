Новый связанный с коронавирусом симптом обнаружили испанские врачи по результатам обследования пациентов с высыпаниями на коже и подтвержденными случаями COVID-19.

По данным нового исследования, поражения рта и пятна на нёбе могут быть новым симптомом нового коронавируса, сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что у трети пациентов с COVID-19, имевших кожные высыпания на руках и ногах, также имелись воспаления во рту на нёбе.

Более того, эти пятна обычно появлялись примерно через две недели после того, как у людей впервые появились более известные симптомы коронавирусного заболевания – такие как повышенная температура или одышка.

Команда исследователей из мадридской университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля призывает медиков осматривать полости рта у подтвержденных или подозреваемых пациентов с коронавирусом, чтобы увидеть, имеются ли у них эти признаки.

В начале пандемии Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали на своем веб-сайте всего три симптома коронавируса нового типа: жар, кашель и одышку.

Однако уже в апреле органы здравоохранения расширили этот список симптомов, включив в него еще несколько признаков инфекции: озноб, повторяющиеся лихорадочные состояния с ознобом, мышечные боли, головная боль, боль в горле и новая потеря вкуса или запаха.

Представители здравоохранения заявили, что по мере того, как ученые будут больше узнавать о коронавирусе, список новых симптомов может вырасти.

Мадридские специалисты в ходе исследования, материалы которого опубликованы в JAMA Dermatology, с 30 марта по 8 апреля исследовали 21 госпитализированного пациента с коронавирусом, у которой была кожная сыпь.

Шесть пациентов имели высыпания на коже, представлявшие собой небольшие пятна, которые обычно появляются на слизистых оболочках, таких как рот, нос и горло. Среднее время между появлением классических симптомов, таких как кашель, и этими поражениями составляло около 12 дней.

Все наблюдаемые пациенты были в возрасте от 40 до 69 лет, и две трети из них были женщинами.

Команда говорит, что это не первый случай энтанемы у пациентов с COVID-19 – сообщения о сыпи были зарегистрированы и в Италии.

«Несмотря на увеличение количества сообщений о кожных высыпаниях у пациентов с COVID-19, постановка этиологического диагноза является сложной задачей», – пишут авторы исследования.

Исследователи отметили, что у многих пациентов, страдающих коронавирусом, ротовая полость не исследована из-за опасений, связанных с безопасностью, что они выделяют зараженные капли. Из-за этого и того факта, что пациенты часто носят маски, возможно, что у сотен других заболевших коронавирусом были поражения рта.

Результаты исследования напоминают о появившемся в апреле иссследовательском материале, в котором другая группа испанских ученых обнаружила, что повреждения и ушибы на пальцах ног были связаны с вирусом.