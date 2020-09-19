Как сообщили учёные Калифорнийского университета, коронавирус нового типа SARS-CoV-2 не способен заражать клетки без молекулы гепарансульфата, находящейся на поверхности клеток лёгких. Она служит своеобразным рецептором для проникновения патогена внутрь.

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SARS-CoV-2, как известно, имеет белок-«шип» (S-белок), который связывается с клеточным рецептором АСЕ2. Доказано, что гепарансульфат выступает в роли корецептора, то есть вирус, чтобы заразить клетку, должен связаться с этой молекулой.

Способность вируса к заражению снижается на 80-90%, если удалить гепарансульфат с помощью ферментов, отмечается в исследовании. Кроме того, вещество гепарин можно использовать в качестве приманки для вируса, не давая тому затрагивать клетки человека.

Учёные уверены, что эти результаты помогут разработать новые препараты для борьбы с SARS-CoV-2.

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, переболевшие COVID-19 люди способны выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии явных симптомов. Отдаленные последствия перенесенной инфекции для организма пока точно не ясны. Надолго ли формируется иммунитет — тоже неясно.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань. На сегодняшний день общее число заразившихся в мире превысило 30 миллионов человек.