В мире появилось уже несколько исследований на тему связи риска заражения и тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией в зависимости от группы крови. Первыми эту взаимосвязь выявили в начале года еще китайцы, а теперь уже в нескольких уголках земного шара ученые обнаружили, что люди с первой группой менее всего подвержены новой инфекции.

«» уже писал о том, что в марте китайцы опубликовали работу, в которой, исследовав данные 3694 COVID-положительных жителей Уханя, обнаружили, что люди со II группой крови заболевают COVID-19 немного чаще. Однако главный врач Центральной станции переливания крови Ольга Майорова отнеслась к этим данным с осторожностью: «Это возможно, потому что группа крови не просто молекулярный состав, но и определенные рецепторы, и определенные белки. И в каких-то ситуациях вирусы могут быть чувствительны к отсутствию или наличию тех или иных белков. Но чтобы делать какие-то выводы, должны быть значимые, миллионные выборки, которые позволили бы проследить реальную статистику».

Теперь появились новые данные по этой теме. 17 июня 2020 года в авторитетном медицинском журнале Новой Англии (США) вышла статья о связи генома и тяжелого течения коронавирусной инфекции. Были проанализированы данные 1980 пациентов с COVID-19, проходивших лечение в 7 госпиталях Италии и Испании. Ученые обнаружили гены, отвечающие за повышенную чувствительность к новому коронавирусу и подтвердили наблюдения о том, что у людей с разной группой крови COVID-19 протекает с разной тяжестью, да и риски заболеть разные. Выводы: люди с I группой крови менее подвержены COVID-19, а вот обладатели II группы крови, напротив, в зоне более высокого риска заражения и осложнений.

Примерно к таким же выводам пришли и исследователи, которые проанализировали данные 750 тысяч пациентов, анализы которых прошли через крупную генетическую лабораторию 23andMe. Они также обнаружили, что люди с I группой крови на 9–18% реже позитивны на COVID-19. Однако между другими группами крови разница несущественна. К тому же, резус-фактор особого влияния на заболевание не оказывает.

Доктор столичного ковидария в Первой градской больнице Василий Купрейчик подробно изучил данные этих исследований и выдвинул несколько гипотез, подчеркивая, что точного объяснения ситуации пока ни у кого нет. Первая гипотеза в том, что вирус, попадая в организм, прикрепляется к ферменту АПФ2 и провоцирует выход из кровяных телец называемого фактора Фон Виллебранда — естественного прокоагулянта. Из-за чего и начинается процесс повышенного тромбообразования. «Интересно что люди с I группой крови имеют на 25% меньше фактора Фон Виллебранда, чем люди II, III и IV групп крови соответственно. И это теоретически может объяснять, почему болезнь у людей с первой группой крови протекает легче, с меньшей смертностью», — отмечает Василий Купрейчик.

Кроме того, связь между тяжестью заболевания и группами крови можно объяснить и с точки зрения генетики. Так, ученые, сделавшие публикацию в журнале Новой Англии, рассказали о находке генов, которые кодируют белок на рецепторе АПФ2 и которые ассоциированы с группами крови, что может приводить к тому, что люди с I группой крови заболевают чуть реже. «В целом все эти данные не влияют на тактику лечения, подходы к профилактике и т.д. Все эти связи групп крови изучаются давно, и связь между острым респираторным дистресс-синдромом и группами крови описывалась в JAMA еще в 2005-м. Тяжесть же коронавирусной инфекции все еще зависит от ряда других, более изученных и объективных факторов: наличия сердечно-сосудистых факторов риска; количества хронических заболеваний и от того, как человек следил за ними; наличия ожирения; возраста пациента; наличия деменции, саркопения, длительного обезвоживания и прочих факторов. Ну а лучшей профилактикой коронавирусной инфекции все еще является использование средств индивидуальной защиты (маска) и социальное дистанцирование. Несмотря на все разрешительные меры вокруг нас», — рассказывает Василий Купрейчик.

Впрочем, многие врачи относятся к попыткам связать тяжесть коронавирусной инфекции с группой крови человека весьма скептически. Так, доктор Владимир Баклаушев, работавший в ковидном центре ФМБА России, навскидку приводит пример, что в его центре было 7 летальных исходов среди пациентов с I группой крови, и 5 — со II группой: «В психиатрии это называется «ассоциация по несущественному признаку». Она неизбежно ведет к тому, что ведро и самолет объединяются в одну группу, потому что фюзеляж цилиндрический. Я считаю, что строгих генетических маркеров COVID не найдут. Слишком много значимых эпигенетических факторов. Плюс никто не отменял значимость первичной вирусной нагрузки».

Кроме того, как рассказывает один врач клинической лабораторной диагностики, любое повреждение сосудистой стенки запускает процесс свертывания крови: «Значит, помимо фактора Виллебранда в этот процесс включаются остальные факторы свертывания. Некий абстрактный пациент, имеющий I группу крови и мутации в генах свертывания, вполне себе может получить такую гиперкоагуляцию, от которой его не спасет даже ассоциация с первой группой. Поэтому уповать на то, что та часть человеческой популяции, которая является счастливой обладательницей I группы, является «неприкасаемой», вряд ли стоит».

Напомним, что не менее активно ученые сегодня исследуют связь тяжести «короны» и с цветом кожей и расовыми особенностями. Активно обсуждается версия, что люди черной расы, азиаты и малые этнические группы больше подвержены риску тяжелого течения и смертности. Так, недавно врачи во Франции проанализировали все случаи мультивоспалительного синдрома на фоне коронавирусной инфекции (который условно называют «болезнью Кавасаки» за схожую клиническую картину) и выяснили, что в большинстве новому синдрому были подвержены чернокожие дети. Причем в их семьях не было отягчающих социальных факторов, все они росли в нормальных условиях. В Великобритании и США похожая картина.

Однако наши ученые пока советуют относиться к этим данным с осторожностью.