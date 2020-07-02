Ученые в ходе исследования доказали связь между высоким уровнем железа и болезнью Альцгеймера.

мужчина

Специалисты сделали 100 процедур магнитно-резонансной томографии (МРТ) пациентам с болезнью Альцгеймера и сравнили их со снимками ста здоровых людей того же возраста. Выяснилось, что в неокортексе и в глубинных структурах серого вещества, а также в височных и затылочных долях уровень железа у больных людей значительно повышен.

Ученые подчеркивают: это открытие не доказывает, что повышенный уровень железа играет первостепенную роль в снижении когнитивных способностей, однако связь между этими двумя факторами, несомненно, есть.

Болезнь Альцгеймера — хроническое заболевание нервной системы, вызывающее медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга. Из-за болезни постепенно ухудшаются память, умственные способности, а также снижается способность справляться с обычными делами. Запускающие заболевание механизмы до конца не выяснены.

Самым точно определенным фактором риска является возраст. В качестве способствующих факторов часто приводят курение и депрессию, возникшую в среднем возрасте.

Важно знать, что характерные для болезни Альцгеймера изменения возникают в ткани мозга за десятки лет до проявления явных симптомов.