Разводиться не только неприятно, но и опасно для жизни, предупреждают ученые. Как показали исследования, люди, которые разводятся, умирают чаще, чем пьяницы, люди с финансовыми проблемами и те, кто вообще никогда не женился.

Ученые в рамках исследования опросили более 13 тысяч взрослых американцев в возрасте от 50 до 104 лет об их жизни за 16 лет в промежутке между 1992 и 2008 годами. Затем исследователи собрали данные об умерших в период с 2008 по 2014 год.

Цель исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences состояла в том, чтобы пролить свет на то, почему в последние годы увеличение продолжительности жизни было вялым.

В Великобритании продолжительность жизни выросла у женщин на четыре месяца в 2019 году до 83,6 года, а у мужчин на три месяца до 79,9 года. В США в этой области в течение трех десятилетий наблюдался застой.

Исследование обнаружило «мало доказательств» того, что показатели смертности различались по половой принадлежности, а также между белым и небелым населением и теми, кто посещал и не посещал среднюю школу.

Участников исследования опрашивали по 57 различным социально-экономическим факторам, включая историю безработицы, использование продовольственного банка и удовлетворенность жизнью, в то время как медицинские и биологические факторы были исключены, сообщает

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8447795/People-divorced-likely-die-early-heavy-drinkers.html

Daily Mail.

По итогам исследования причиной №1 ранней смерти оказалось курение, почти удваивающее риск для имеющих эту вредную привычку людей. А второе место в рейтинге факторов, ведущих к ранней смерти, заняли разводы, опередив злоупотребление алкоголем, финансовые трудности и безработицу. Также выяснилось, что разведенные люди более склонны умирать, чем те, кто никогда не состоял в браке.

Предыдущие исследования также показали, что разведенные чаще страдают от пьянства и денежных проблем, что потенциально усугубляет проблему. С другой стороны, несколько исследований неоднократно демонстрировали, что люди, которые употребляют большое количество алкоголя, подвергаются повышенному риску развода.

«В среднем разведенные люди пьют больше, чем женатые, — говорит исследователь Норвежского института общественного здравоохранения Фартейн Торвик, – В некоторой степени это связано с увеличением употребления алкоголя после развода, но люди, которые пьют много, также имеют более высокий риск пережить развод, поэтому сильное употребление алкоголя, вероятно, в корне влияет на качество брака».

Проведенный в 2018 году опрос показал, что переживания из-за денег являются самой серьезной причиной для развода. Опрос, проведенный среди 2000 взрослых британцев, показал, что деньги возглавляют список семейных проблем, и каждая третья пара говорит, что это самая большая причина их трудностей в браке.

Каждый из пяти опрошенных признавал, что большинство семейных споров касалось денег, и обвинял своего партнера, в частности, в перерасходе средств или недостаточных заработках.