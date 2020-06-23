Возобновление занятий в российских вузах для иностранных студентов, в том числе и китайских, зависит и от эпидемиологической обстановки в мире, и от процесса восстановления международного авиасообщения, возможно, начало аудиторных занятий будет отложено до октября, заявил журналистам во вторник представитель Министерства науки и высшего образования России в Китае, первый секретарь посольства РФ в КНР Игорь Поздняков.

«Говорить о том, что возобновление ожидается – можно, возобновятся ли занятия – это будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации в России и в Китае», – заявил Поздняков.

При этом он отметил, что «в то же время мы готовы к такому развитию событий, что, возможно, придется отложить начало аудиторных занятий до 1 октября, поэтому мы в предварительном порядке информируем наших партнеров, в том числе министерство образования КНР о том, что, например, для стипендиатов, которые отправляются в Россию по государственной линии, не исключаем возможности проведения в сентябре для них занятий онлайн, дистанционно».

«Из чего можно сделать вывод, что (начать – ред.) аудиторные занятия мы предполагаем в октябре, но опять-таки возможны другие варианты, это зависит не только от текущей эпидемиологической ситуации в России или в Китае, или в мире в целом, но в том числе и от целого ряда организационных вопросов, включая возобновление международного авиасообщения, что связано в том числе с работой авиакомпаний, визовыми вопросами», – указал дипломат.