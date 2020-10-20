Практически постоянно большинство участников телепроекта утверждает, что всё в периметре – реальная жизнь, где ничего не придумывают, где нет сценариев и сюжетов. Все уверяют, что на проекте не создаются темы с целью привлечения внимания и поднятия рейтингов.



Однако, недавно ушедшая с телестройки Олеся Москалева, решила открыть правду, выложив в социальных сетях информацию, что многое на проекте делается по сценарию. Так, девушка призналась, что заранее узнала о состязаниях, которые ей предстоит пройти на конкурсе «Человек года», поэтому поспешила отказаться от участия в съемках. Чтобы избежать предстоящего позора, она и покинула проект.



Видимо, Анита Кобелева «Дом-2» ценит больше, чем свою репутацию. Очевидно, она морально подготовилась ко всему, что ждало её на этапах конкурса «Человек года». Девушке припомнили все прежние прегрешения, намекая на неверность и различные недостатки. Также в эфире проверили знания девушки, от которых никто, в том числе и Стрелков, в восторге не остались.