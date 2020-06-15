Около месяца тому назад на телестройку пришел новый участник Вячеслав Иванченко. Парень сразу удивил коллектив проекта своей низкой культурой, безграмотной речью и странными повадками. Стало ясно, что своим образом Слава может потеснить другого одиозного участника реалити-шоу Илью Яббарова.



Познакомившись с семьей Иванченко, участники телестройки затравили парня, назвав его родню маргиналами, то есть, людьми из социального дна, не приспособившимися к новым реалиям жизни.



Сам же Слава пообещал месть каждому, кто обидит кого-либо из членов его семьи. Парень уверен, что такие как он тоже имеют право присутствовать на проекте и строить любовь. Правда, зрителя разделяют мнение коллектива и также считают, что Иванченко и ему подобным не место на проекте, ведь участники реалити-шоу выступают неким примером для подражания среди молодежи.