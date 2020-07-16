В Бурятии произошло массовое заражение коронавирусом во время съемок клипа. Как сообщила пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора, при съемках был выявлен случай заболевания COVID-19 у одного из участников.

Уже при дальнейшем обследовании было установлено еще семь случаев заболевания.

Съемки проводились на природе. Всего в них участвовали 18 человек. Теперь оставшиеся участники отправлены на изоляцию. Также провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Бурятии это уже не первый случай заболевания участников массовых мероприятий. До этого коронавирус подтвердился у участников двух религиозных обрядов, по одной свадьбе, юбилею, похорон, пишет "-Бурятия".