На Острове Любви сейчас проходит конкурс «Самое лучшее тело». Так как главным призом является сумма в сто тысяч рублей, участники работают над своими выступлениями и образами, стараясь победить.



Несмотря на то, что Алья Адхам подготовила достаточно оригинальный образ, участники Острова Любви не оценили ее стараний. Так, девушка вышла в образе бабочки, обмазавшись зеленой краской. Но участники лишний раз продемонстрировали свою предвзятость, не дав ей достаточно голосов и обломав Адхам с переходом во второй тур конкурса.



Стоит отметить, что справедливого голосования от островитян никто не ждал, но и такой предвзятости – тоже. Фаворитом же конкурса стала беременная Ирина Пингвинова, которая предстала перед коллективом участников в нюдовом цельном купальнике и впервые продемонстрировала свой округлившийся животик.