Павел Бабич решил готовиться ко дню рождения своей возлюбленной Екатерины Скалон, ведь не зря им двоим дали три дня выходных по такому случаю. Как обычно, у Паши, оказалось, есть и другие встречи и дела за пределами телестройки, Катя же хочет всё своё время провести лишь с возлюбленным.



Данный вопрос захотели обсудить все участники проекта. Хоть и самого события пока нет, зато есть уже тема для обсуждений, а сейчас все на шоу думают об эфирном времени. Первым обсудить ребят решил Илья Яббаров, но в тот же момент понял, что не так всё в паре плохо. Так, подготовка к самому празднику в разгаре, а камнем преткновения стал лишь один момент. К обсуждению подключились и другие жители периметра, включая Иванну Хаврак и Алексея Безуса, которым засветиться в эфирах сейчас особенно важно.



Большинству зрителей очевидно, что к паре Паши и Кати буквально все присосались, лишь бы вставить своё слово в обсуждения. Бабич не выдержал и поспешил свернуть эту тему, но вряд ли организаторы на этом успокоятся. Наверняка, разногласия в их паре будут ещё долго обсуждать.