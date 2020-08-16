Участники провластного митинга в центре города прибывают в район площади Независимости на автобусах, сообщает корреспондент Mpravda.com.

Три туристических автобуса свернули с проспекта Независимости на улицу Свердлова и остановились в полукилометре от перекрестка. Из них вышли мужчины и женщины средних лет. «Мы на митинг», — смеются между собой выходящие пассажиры.

Водители проезжающих машин притормаживают и выкрикивают слова осуждения в адрес участников акции.

Колонна отправилась по улице к проспекту, через квартал милицейский кордон досмотрел сумки идущих и пропустил их. Автобусы с проспекта Независимости на улицу Свердлова продолжают прибывать. Позже еще шесть туристических автобусов свернули с проспекта. На лобовом стекле у них надпись «Заказной».