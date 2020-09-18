Австрийский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Лукас Пестлбергер вынужден был сойти с «Тур де Франс» на 19-м этапе после того, как его ужалила пчела.

«Пчела ужалила Лукаса в рот. Надеемся, с ним все будет в порядке. К сожалению, он вынужден покинуть гонку после этого инцидента», — сообщила команда в Twitter.

После инцидента гонщик был доставлен в больницу с анафилактической реакцией. «Но он уже чувствует себя лучше. Доктор нашей команды только что разговаривал с ним по телефону, мы можем подтвердить, что нет причин серьезно беспокоиться. Спасибо за поддержку», — заверили в команде.

🇫🇷 #TDF2020

A bee stung Lukas in the mouth. 😱

hope he will be fine 🙏 pic.twitter.com/IqOsXxgMBf — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

«Тур де Франс» завершится 20 сентября. Bora-Hansgrohe борется за майку лучшего спринтера для своего лидера, словацкого велогонщика Петера Сагана.