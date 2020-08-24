Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес принял непростое решение и благополучно избежал страшной аварии на этапе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Гран-при Штирии. Потеряв контроль над мотоциклом перед поворотом, он спрыгнул с него на скорости 230 км/ч.

Неуправляемый байк продолжил движение, врезался в отбойник и моментально загорелся. Сам Виньялес, сделав несколько кульбитов по асфальту, отделался лишь ссадинами и ушибами. Гонку пришлось прервать красными флагами.

Пилот объяснил свое решение экстренно покинуть кресло неисправными тормозами.

View this post on Instagram A race that came to a very abrupt end! 💥 Thankfully @maverick12official was able to walk away from this scary get off unscathed! 🙌 #AustrianGP 🏁 #MV12 #MotoGP #Motorcycle #Racing #Motorsport A post shared by MotoGP (@motogp) on Aug 23, 2020 at 12:30pm PDT

По его словам, проблемы начались еще на первых кругах гонки, а перед роковым поворотом колодки «просто взорвались».

«Что мне оставалось делать? Я осознал, что тормозов нет, поэтому просто спрыгнул», — цитирует Виньялеса The-Race.