На прошлой неделе Яна Шафеева решила разоблачить своего возлюбленного Захара Саленко, рассказав о его сексуальной распущенности и частых изменах на ток-шоу «Бородина против Бузовой». В приступе гнева девушка вспоминала проступки парня годичной давности.



После этого Захар даже разорвал отношения с Яной, хоть спустя короткое время ребята уже заговорили о воссоединении. Многие участницы телестройки же осудили поведение Шафеевой, которая сначала злопамятно выставляет на всеобщее обозрение грязное белье своего парня, а потом говорит о возобновлении романа.



Так, Селена Майер заявила, что Яне следовало бы принять окончательное решение по поводу ее отношений с Захаром и, если девушка допускает продолжение романа, перестать демонстрировать на публику их скелеты в шкафу. Правда, и сам Захар в этой ситуации выглядит странно, постоянно возвращаясь к девушке, которую он регулярно унижает и оскорбляет.