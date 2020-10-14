Уже неоднократно зрители «Дома-2» могли лицезреть бардак и грязь на проекте, который образовывали не столько парни, сколько прекрасные девушки телестройки. Уже давно сложился стереотип о том, что на «Доме-2» преобладают девушки-неряхи, до недавнего времени лишь Селена Майер пыталась как-то справиться с ситуацией. Один раз Влад Кадони приходил на поляну, чтобы устранить бардак, а недавно нагрянула и Ксения Бородина. Ведущая была в шоке от беспорядка и решила пристыдить девушек.



Оказывается, что многие в женской спальне не могут даже застелить постель, всюду валяется одежда прекрасных дам, различные личные вещи. Возможно, мнение ведущей и повлияло на девушек, но хватит их вряд ли надолго.



Многие зрители считают, что и в личной жизни многих участниц царит хаос, как и на проекте. Так, самая захламленная кровать у Олеси Москалевой. Может быть, именно поэтому она и не может построить ни с кем отношения, ведь хлам в месте, где ты живешь, является первым шагом к агрессии и деградации личности. Мария Бондарь тоже отказывается следить и поддерживать чистоту, что также может быть причиной негативного отношения к ней окружающих парней.