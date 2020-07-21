Прошедшая отбор и ставшая участницей реалити-шоу «Дом-2» жительница Челябинска Ирина Наумова пожаловалась на насилие на проекте. Девушке с трудом удалось сбежать с территории шоу, пишет Znak.com.

В частности, 23-летняя челябинка сообщила о том, что ее силой удерживали на проекте, а при попытке покинуть место съемок — избили. Она уточнила, что обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело, но в полиции ей ответили отказом. После этого Наумова пришла к депутату нижней палаты российского парламента Владимиру Бурматову.

По словам Наумовой, ей не разрешали уйти со съемочной площадки реалити-шоу. «Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать», — приводит слова жительницы Челябинска пресс-служба парламентария.

Наумова рассказала о том, что однажды ее заперли на ночь с другим участником шоу. Испуганная Наумова выбила окно и смогла сбежать с проекта, после чего вызвала такси. На улице беглянку остановили восемь сотрудников «Дома-2», которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

«Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо», — посетовала экс-участница телепроекта. Наумовой позволили уйти, только когда поняли, что она вызвала стражей порядка. Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что обратился в прокуратуру с целью добиться возбуждения дела по статье УК РФ.