Антон Лисицын. На западе Украины бушует непогода: паводок размывает дороги, топит приусадебные участки. Вышли из берегов Тиса, Прут и Днестр. Одна из причин бедствия, по мнению экологов, — масштабная вырубка деревьев на экспорт. Но леса превращала в пустыню и нелегальная добыча янтаря. О том, как местные жители построили на этом бизнес и теперь отбивают попытки центра навести порядок — в материале Mpravda.com.

Лысые горы

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что без электричества остались семь населенных пунктов на западе страны. Тысячи домов подтоплены, сотни километров дорог повреждены. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Считают, что масштабные разрушения — следствие «уничтожения объектов растительного мира и ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности». Напомнили, что за пять месяцев открыли почти сто расследований, «в суд направлены 36 обвинительных актов».

Эколог Владимир Борейко заявил в интервью: «Вырубка леса приведет к тому, что мы потеряем Карпаты. <…> Как только начинается сток воды с лысых гор, речки быстро выходят из берегов и сносят мосты, дороги, дома, людей».

Он ссылается на снимки из космоса Forest Watch: по ним видно, что на западе Украины затоплено десять-пятнадцать процентов леса. «Можно предположить, что в Карпатах вырублено 50% и более», — оценил Борейко масштаб опустошений. Его коллега из Ужгорода Роман Волосянчук тоже считает, что вырубка сильно повлияла на паводки.

«Просто перестаньте рубить лес, бл***! — не сдерживает эмоций один из комментаторов в Сети. — Там нет ни одной дороги с дренажем, даже после обычного ливня были оползни. Каждый второй-третий раз, как я туда ехал, видел опергруппу, которая описывала левый кругляк (стволы незаконно вырубленных деревьев. — Прим. ред.)».

«Не имеем права на пустыню»

Но руководитель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий с такой точкой зрения не согласен. «Лес — не дамба для предотвращения паводков и сдерживания потока. Заявлять, что рубки — причина наводнений, это манипуляция и популизм», — полагает чиновник.

Другие представители власти не торопились с выводами. Лично оценить положение приехали премьер Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. «Ситуация действительно страшная, — признал глава правительства. — В последний раз такой паводок в Ивано-Франковской области наблюдали в 2008 году».

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отделался общими словами: «Ни один коммерческий или общественный интерес не должен входить в конфликт с правом человека на чистоту окружающей среды. Нельзя оставлять после себя загрязненную пустыню».

Лысеющий лес — застарелая проблема на Украине. В 2015 году Верховная рада ввела десятилетний мораторий на экспорт кругляка. Не помогло. Гослесагентство сообщало о массовой незаконной рубке деревьев, местные рассказывали о постоянных поставках за рубеж. Медиа описывали схемы обхода таможни контрабандистами. Например, древесину оформляли как топливные дрова.

А в Европейском союзе требовали отменить мораторий — в Брюсселе считали, что он нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, за которую так стоял Майдан. В 2016-м еврочиновники увязали с этим очередной денежный транш. В 2017 году глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли высказался предельно прямо: «Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро — третий транш макрофинансовой помощи — будет для них потерян».

Несмотря на давление западных партнеров, официальный Киев всячески тянул с мораторием, понимая, как это воспримут в обществе. Вопрос не решили при президенте Петре Порошенко, и он достался по наследству Владимиру Зеленскому.

Янтарная мафия

Еще один вид сырья, который вывозят с Западной Украины контрабандой, — янтарь. На днях полицейские в Ровенской области накрыли нелегальных перевозчиков солнечного камня. «Жительницы Рокитновского района организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил», — говорилось в официальном сообщении. При обыске обнаружили 142 килограмма золотой смолы общей стоимостью в два миллиона гривен (свыше пяти миллионов рублей).

Черные старатели и те, кто их крышует, размахнулись так, что в 2016-м глава Ровненской области Виталий Чугунников попросил МВД ввести в регион подразделения Национальной гвардии — местные силовики не справлялись с криминалитетом. Тогда же в Министерстве экологии предложили объявить районы варварской добычи янтаря в Волынской, Житомирской и Ровенской областях зоной экологического бедствия.

В 2019-м Зеленский назвал ситуацию с янтарем катастрофической. По словам главы государства, тысячи гектаров леса превратились в пустыню. Президент уволил руководителей трех областных управлений СБУ и девять начальников районных отделов полиции — силовики недостаточно эффективно боролись с преступниками.

Эколог, работающий в одной из западных областей Украины, согласился поговорить с Mpravda.com на условиях анонимности. Он считает, что природа постепенно восстановится: «Все будет хорошо, лишнее население уедет, останутся те, кто бережет окружающую среду, природа расцветет, как при поэте Тарасе Шевченко».

По его словам, власти не решают вопросы экологии, а, наоборот, чаще способствуют тем, кто создает проблемы. «И я не стал бы обвинять только местных жителей. Добыча янтаря ведется в промышленных масштабах, серыми методами, приезжают 30-40-50 человек с помпами и берут в разработку гектары леса», — отмечает эколог.

Артур Журбенко, ведущий телепередачи «Правовой контроль Украина», в связи с паводками на западе страны вспоминает весенние пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. «Думаю, это были попытки спрятать незаконную вырубку леса. Я ездил вокруг зоны — за ее границы огонь не выходил. Пожар явно контролировали», — утверждает он.

«Горы стригли, как овец, на железнодорожных станциях стояли товарняки с бревнами. Но, кроме вырубки леса, есть еще добыча янтаря в Ровненской и Житомирской областях», — продолжает телеведущий. И масштабы этого просто шокируют. «Местные влиятельные люди грузят утром в автобусы своих копателей и везут в лес. Экскаватор прорывает траншеи размером с большую реку, откуда сачком вылавливают янтарь», — объясняет Журбенко.

При этом, по его словам, местные власти на нелегальный или полулегальный бизнес смотрят сквозь пальцы.

Участвуют все

Краевед и историк Павел Зельдич рассказывает, что проблемы обострились после Майдана, когда бюджет был настолько дырявый, а контроль — таким убогим, что дело приобрело новый размах. Для наглядности достаточно сравнить снимки Google Maps в середине нулевых и сейчас. «Делают очень хитро — якобы идет санитарная вырубка, поэтому лес снимают под корень не кварталами, а прореживают массив, с воздуха это не так заметно. Лесники ничего возразить не могут, они без оружия, поэтому сами участвуют», — описывает он механизм бизнеса на древесине.

Потопы и сели начались еще в конце 1990-х, вспоминает Зельдич. О том, что реки выходят из берегов, можно судить по мостовым сооружениям и акведукам, которые остались от Австро-Венгрии. Краевед подчеркивает: они не рассчитаны на большой объем воды, то есть сто лет назад таких паводков, скорее всего, не было.

Зельдич ознакомился и с методами добычи янтаря. Черные старатели приезжают, бурят, заливают водой, чтобы легкий янтарь всплыл. После чего зовут местных, предлагают хороший заработок. Триста-четыреста человек в мутной жиже сачками ловят камни. «Урон для природы колоссальный, ведь из мелкой речушки выкачивают всю воду, вырубают леса, снимают плодородный слой почвы. В радиусе нескольких километров убивают все живое», — подчеркивает Зельдич.

По его мнению, наживаются на этом и чиновники: «На местах нет вертикали власти, криминальный мир полностью сросся с государственным аппаратом». Поэтому Зельдич полагает, что центр не сможет там навести порядок.

Несколько лет назад он посетил город Олевск Житомирской области — неформальную столицу добычи янтаря: искал братские могилы евреев, убитых нацистами в 1940-е. Но местные восприняли чужака с тревогой. «В лес прикатила машина с крепкими молодыми людьми. Очень упорно докапывались, что человек из Киева вынюхивает», — вспоминает краевед.

В конце концов удостоверились: столичный гость не интересуется нелегальным промыслом янтаря. Но пригрозили, что он сам окажется в тех могилах, которые искал, если еще раз попробует погулять у них в лесу.