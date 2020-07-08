Свиной и птичий грипп из Китая в разы страшнее коронавирусной инфекции COVID-19 и бубонной чумы. Об этом врач Александр Мясников заявил изданию «Комсомольская правда».

Мясников, как сообщал «Рамблер», — главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71). Вчера он заявил, что если в Китае появится новый свиной грипп, то может начаться пандемия, жертвами которой станут миллионы человек.

«Лекарств нет, вакцины нет, убивает детей и молодых», — отметил врач.

Также он призвал бояться птичьего гриппа, потому что грипп — это «взрыв, а потом считаем убитых». По словам Мясникова, смертность у птичьего гриппа составляет 35-45%, а остановить его крайне сложно, потому что его переносчиками являются птицы.

«Угроза колоссальная», — считает он.

Врач добавил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что люди беззащитны, ничего не умеют, могут только ходить в защитных масках, а маски не остановили ни одну эпидемию.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 11,8 миллиона человек.