Газопровод «Северный поток-2» (СП-2), призванный довести российский газ по дну Балтийского моря до Германии, давно уже стал предметом горячих политических схваток мирового масштаба. Сама труба уже проложена на 93%, но 7% пока остаются непреодоленными. Прокладка в датских водах Балтийского моря фактически заморожена с марта под воздействием американских санкций. Между тем страсти вокруг газопровода продолжают кипеть без остановки. После долгих препирательств датские регуляторы все-таки разрешили российской барже «Фортуна» принять участие в реализации проекта. «Фортуна» уже выдвинулась к месту ведения работ, и скоро к ней обещает присоединиться трубоукладчик «Академик Черский». Между тем на пути СП-2 еще могут возникнуть серьезные препятствия, главными из которых являются очередные американские санкции. Из-за нового российского газового маршрута Вашингтон готов даже поссориться со своим основным партнером в Евросоюзе — Германией. Как заявил глава госдепа Майк Помпео, США введут дополнительные ограничения против российских газопроводов: «Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — предупредил он инвесторов. — «СП-2» является инструментом для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей», поэтому в его отношении будут применены новые жесткие ограничения. Чем они будут отличаться от последнего пакета санкций против «СП-2», которые Вашингтон вводил раньше? Будет ли газопровод достроен и когда европейцы получат первые партии голубого топлива по «Северному потоку-2»? На эти вопросы ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.

Фото: gazprom.ru

— Почему до сих пор не начата достройка СП-2? Ведь после полугодичных странствий, обойдя полмира, российский трубоукладчик «Академик Черский» добрался до вод Балтики. Он мог бы оперативно приступить к работе?

— Действительно, в начале лета судно дошло до германского порта Мукран, который является точкой снабжения СП-2. Там складируются трубы и все необходимые для строительства газопровода комплектующие. Именно из этого отправного пункта осуществляется техническое снабжение процесса. В том же порту, на соседнем причале, стояла трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также осуществляла поставки деталей, необходимых для будущего строительства газопровода. Оба судна могли приступить к работам в любое время, поскольку соответствовали всем юридическим и технологическим характеристикам европейских нормативов. В том числе отвечали требованиям, которые предъявила Дания для укладки трубы в своей акватории.

Основная проблема заключалась в санкциях. По требованиям, которые предъявляла Дания, судна-трубоукладчики, которые будут работать в ее водах, должны обладать так называемой динамической системой позиционирования. Она необходима для того, чтобы при укладке трубы судно могло так управлять своими движениями, чтобы оставаться на одном месте. «Фортуна» такой системой не обладает. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 подала заявку в датское правительство с просьбой разрешить барже все же приступить к работе. Оператор предложил укрепить баржу, приставив к ней несколько буксиров, которые на тросах смогли бы при необходимости маневрировать и не позволять судну отклониться от зоны производственных работ.

— Но ведь разрешение от Дании получено. За чем же дело стало?

— В предыдущий раз, когда датчане рассматривали очередную заявку Nord Stream 2, они несколько раз затягивали с ответами, что стало основным препятствием для запуска газопровода в установленные сроки — до конца 2019 года. В свою очередь, «Газпром» пытался понять, будет ли использовано в завершении строительства газопровода одно или два подготовленных судна. Как видите, сейчас «Фортуне» дали разрешение, и она двинулась в путь. Теперь дело пойдет гораздо быстрее. Для завершения проекта требуется проложить две нитки: одна протяженностью около 70 км, другая — 40 км. Этот участок, который оказался таким коротким, прокладывал самый быстрый трубоукладчик в мире Pioneering Spirit. Теперь «Газпрому» необходимо определиться, как в дальнейшем распределить работы: строительство одной нитки можно поручить «Академику», а другой — «Фортуне». Есть также версия, по которой «Академик Черский» так и не прошел модернизацию, чтобы сваривать трубы большого диаметра, которые используются на СП-2 (ранее судно строило газопроводы на шельфе Сахалина, и там трубы были меньшего диаметра), а «Фортуне» сложно укладывать трубы на больших глубинах. Поэтому суда могут работать в связке: «Фортуна» будет сваривать трубы, передавать нитку на «Академик Черский», а тот будет укладывать ее на дно.

— Технологические обстоятельства — единственные, по которым строительство СП-2 до сих пор не завершено?

— По другой версии, Германия, которая активно поддерживает СП-2, а ее компании являются участниками проекта, оттягивала время, поскольку США пригрозили очередными санкциями (Вашингтон собирается наложить ограничения уже не только на немецкие компании, но и на государственные структуры этой страны, если Берлин будет в дальнейшем оказывать поддержку завершению строительства газопровода. — «»). Возможно, основные посылы немцев, с которыми они обращаются к России, заключались в следующем: «Не начинайте активно достраивать трубу, и тогда американцы могут чаще закрывать глаза на лоббистские заявления в пользу СП-2, которые делают наши политики в Европарламенте. В ином случае Вашингтон пойдет на самые жесткие решения». Берлин просил Москву повременить с проведением укладки, чтобы немецкий лоббизм подействовал.

— Насколько Россия готова идти на компромиссы ради достройки СП-2?

— После того как труба проложена на 93% — с немецкого берега ее видно в бинокль, — бросать проект никто не намерен. Для России достройка СП-2 является принципиальным вопросом. Президент Владимир Путин увлекается историей и видит аналогии средней давности применительно к нынешней ситуации. В советское время американцы также пытались помешать началу и увеличению поставок голубого топлива из нашей страны в европейские государства. Если сейчас Вашингтон предлагает Европе отказаться от российского газа в пользу СПГ, то тогда он продвигал дешевый уголь, производимый собственными месторождениями. Тем не менее Кремлю тогда удалось справиться со всеми препонами, и теперь доля российского газа в европейском энергетическом балансе достигает 40%. Поэтому Путину принципиально снова справиться с санкционным давлением.

— С чем были связаны юридические коллизии, окружающие проект и мешающие процессу? Зачем «Газпром» передал оба трубоукладчика в собственность независимым структурам?

— «Газпром», скорее всего, хотел перестраховаться и де-юре отдалиться от «Академика». «Фортуна» уже принадлежала другой, частной компании — «Межрегионтрубопроводстрою», которая владеет несколькими баржами. «Академиком» владел «Газпром флот». Эта компания принадлежит «Газпрому» и также попадает под американские санкции. Теперь собственника поменяли на некий «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», которого ограничения вроде бы не касаются.

Хотя в тексте санкций от 2019 года говорится, что в случае, когда осуществляются подобные маневры, на нового владельца судна автоматически распространяются санкции, юристы «Газпрома» все же пытались за счет подобного хода спрятать «Академика» от ограничений. Бывали случаи, когда при новых санкциях юридически отдаленные «дочки» не попадают под них. Например, один из отечественных холдингов некоторое время назад вывозил венесуэльскую нефть. Чтобы перекрыть канал поставок, Вашингтон наложил санкции на его две трейдинговые «дочки», но на материнскую компанию ограничения не распространились, и поставки продолжились. «Газпром» старался повторить этот трюк, только на этот раз газовый концерн хотел уберечь от удара «Газпром флот». В компании надеялись, что, когда «Академик» достигнет Балтийского моря, санкции не перейдут на головную компанию. Тем не менее американцы пытаются выдавливать россиян из мирового газового рынка. Поэтому Вашингтону важно наложить ограничения на сам «Газпром», на который сейчас, по сути, санкции не распространяются. Поэтому компания попробовала прикрыться от претензий и нивелировать риски за счет малоизвестного самарского фонда. Вместе с тем, когда «Академик» еще двинулся в балтийскую акваторию, «Газпром» осознавал, что в санкционном списке он скоро может присоединиться к своим «дочкам», и на такую жертву был готов пойти.

— В чем отличие последнего пакета американских санкций против СП-2 от тех, которые Вашингтон вводил раньше?

— Основным посылом санкций является стремление американцев помешать экспансии России на европейский энергетический рынок. Однако СП-2 не подразумевает подписания новых контрактов на поставку газа. Объемы экспорта российского голубого топлива не меняются. Наша страна лишь диверсифицирует маршруты поставок.

Вашингтон же противоречит сам себе: с одной стороны, американцы утверждают, что действуют в интересах дружественной им Украины. Ведь завершение СП-2 может привести к остановке транзита российского топлива по украинской территории и жестокому кризису в экономике Незалежной. С другой стороны, Вашингтон не скрывает, и это прописано в давно принятом пакете санкций, что ограничения против России вводятся для поддержки добывающих компаний США.

Американцы всеми силами пытаются помешать созданию новых надежных газопроводов из нашей страны в Европу. Они сами рассчитывают управлять топливным рынком Старого Света: запереть Россию на украинском транзите, затем под каким-либо предлогом этот транзит перекрыть, добиться дефицита и повышения цен на газ в европейских государствах и расширить поставки собственного СПГ в Европу. Это приведет к увеличению добычи углеводородов в США, росту там рабочих мест.

Последний пакет санкций против СП-2 конкретизирует те ограничительные меры, которые были зафиксированы в предыдущем пакете, принятом в прошлом году. Теперь могут запретить страховать и модернизировать суда, участвующие в проекте. Также санкции могут быть наложены на буксиры, которые подвозят новые партии труб к месту строительства.

Еще одним важным аспектом, который особенно тревожит немецкую сторону, являются запрет на обслуживание работы газопровода и возможные недоразумения, связанные с выдачей всевозможных сертификатов. Дело в том, что все участки СП-2, проходящие по территории Германии, давно построены. После начала эксплуатации газопровода немцам придется поддерживать его стабильную работу и следить за соблюдением экологических нормативов. В новом ограничительном пакете США предусматриваются санкции против компаний, обслуживающих трубу. Многие из них будут иметь германское подданство.

— Другими словами, Вашингтон готов пойти из-за российского трубопровода на прямой конфликт со своим главным союзником в Европе — Берлином?

— Да. И немецкое общество все чаще проявляет возмущение ужесточением американского воздействия на СП-2, к которому Вашингтон не имеет никакого отношения. Среди немцев растет раздражение. Не исключено, что сокращение численности американских войск на немецкой территории также связано с разногласиями относительно СП-2.

— Так каковы перспективы России на европейском энергетическом рынке? Останется ли российский газ самым конкурентоспособным видом голубого топлива? Не вытеснят ли его растущие поставки СПГ из Катара и США?

— По себестоимости американский СПГ пока проигрывает российскому сырью. Само производство сланцевого топлива в настоящее время требует серьезных инвестиций. Затем следуют затраты на сжижение газа и его транспортировку до покупателя. В последнее время компании, которые занимаются поставками сырья из США в ЕС, терпят убытки.

Иначе обстоит дело со сжиженным топливом из Катара, которое считается самым эффективным в мире. Но в основном экспорт СПГ из этой страны направлен в сторону Азии, в том числе в Японию, Китай и Южную Корею. Хотя Катар и экспортирует голубое топливо в Европу, значительно наращивать поставки в Старый Свет Доха пока не спешит, считая это нецелесообразным. Поэтому у «Газпрома» остаются все шансы сохранить свою долю на европейском рынке.

— Можно ли утверждать, что последние преграды на пути СП-2 будут пройдены и в обозримом будущем трубопровод будет построен? В какие сроки следуют ожидать его введение в эксплуатацию?

— Препятствия, которые были созданы еще в 2019 году американскими санкциями, сохранились. Они могут быть усилены введением новых санкций, которые запретят страхование судов, участвующих в завершении строительства СП-2, и другими подобными мерами. Но «Газпром» способен преодолеть все эти сложности. Поэтому этап достройки, скорее всего, будет завершен. Однако дальше все будет зависеть от европейцев. Будут ли они выполнять собственные законы и дадут разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию или же проигнорируют собственное законодательство, чтобы выполнить санкционные ограничения США, — этот вопрос остается открытым. Предполагается, что СП-2 будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021-го.

ЧТО ТАКОЕ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»?

Магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море

Протяженность — 1234 км (по двум ниткам — 2468 км).

Пропускная способность каждой из ниток — 27,5 млрд кубометров в год.

Проходит через экономические зоны и территориальные воды Германии (85 км), Дании (147 км), России (118 км), Финляндии (374 км) и Швеции (510 км).

Капитальные затраты — €8 млрд.

Общая стоимость проекта — в €9,9 млрд.

Основные инвесторы — Engie (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды), Uniper и Wintershall (Германия) — каждая по €950 млн.

Оператор и управляющая компания проекта — Nord Stream 2 AG (на 100% принадлежит «Газпрому»).

Изначально ввод в строй был запланирован на конец 2019 года, но из-за задержки, связанной с отказом Дании в разрешении на укладку газопровода в своих территориальных водах, начало эксплуатации СП-2 пока откладывается. Новая дата, названная «Газпромом», — начало 2021 года.