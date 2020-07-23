Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты всеми силами мешают России завершить строительство «Северного потока — 2». Перед укладкой последнего участка конгрессмены одобрили новые рестрикции. В ответ немецкие власти пригрозили ввести пошлины на сжиженный газ из Америки. К чему приведет война санкций — в материале Mpravda.com.

«Оговорка Тиллерсона»

«Убирайтесь немедленно», — обратился Майк Помпео к иностранным участникам проекта «Северный поток — 2». Глава Госдепа сообщил, что ограничения затронут и «Турецкий поток». А тех, кто ослушается, ждут «серьезные неприятности».

Глава американской дипломатии не блефует: палата представителей обновляет санкционное законодательство против России. Чтобы избежать длительного согласования, конгрессмены пересмотрят нормативные документы.

Законопроект PEESCA (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020), представленный лишь в начале июня, временно отложили. Новые меры основаны на законе «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

В 2017-м CAATSA ввел рестрикции против Москвы из-за предполагаемого вмешательства в выборы США. Упоминался и конфликт в Донбассе.

«На момент принятия закона «Северный поток — 2» уже реализовывался. Нет смысла наказывать компании, которые работают там давно «, — заявлял бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон три года назад.

Однако сейчас в CAATSA появилась статья 232, в которой говорится: если Вашингтон увидит угрозу в действиях участников «Северного потока — 2», их активы в США заморозят.

«Дедушкина оговорка» (Тиллерсона. — Прим. ред.) нас больше не стесняет», — заметил Помпео.

Палата представителей США поддержала инициативу. Очередь за сенатом. Если там одобрят новую статью, пострадают не только инвесторы и трубоукладчики, но и мелкие европейские компании, поставляющие товары, информацию и технологии.

На днях палата представителей приняла оборонный бюджет на 2021 год. В документе тоже предусмотрены многочисленные запреты для трубоукладчиков северного и турецкого газопроводов. Ослушавшихся ждет блокировка активов и невозможность вести бизнес с американскими компаниями.

Дональд Трамп подписал бюджет еще в декабре. И трубоукладчики практически сразу приостановили участие в «Северном потоке — 2». Одной из первых проект покинула швейцарская компания Allseas. Тридцать дней, отведенных американцами на сворачивание дел, судна Pioneering Spirit и Solitaire достраивали участок по морскому дну, но на 120 метров трубы времени не хватило.

Россия решила действовать самостоятельно. В конце февраля трубоукладочное судно «Академик Черский» выдвинулось из Находки и через месяц прибыло в порт Мукран на немецком острове Рюген, где расположена логистическая база проекта.

В августе трубоукладчик приступит к работе. Помешать «Академику Черскому» американцы не могут, но постоянно твердят, что российский газ — прямая политическая угроза безопасности Европы.

Новые ограничения распространятся и на уже введенный в эксплуатацию «Турецкий поток». Это вызывает недоумение не только в Анкаре, но и в Брюсселе.

Сейчас вторую нитку газопровода тянут через Балканы. Финансово Россия помогает только Сербии. Участки в Болгарии и Венгрии реализуют местные операторы — применить против них санкции американцы не смогут.

Впрочем, европейцы давно перестали искать логику в действиях трансатлантических партнеров. Сейчас главный критик США — Германия. Ангела Меркель не раз заявляла, что европейская энергетическая безопасность — внутреннее дело региона.

Вмешательство возмутило и депутатов бундестага: они писали письма в конгресс, угрожали ответными мерами, но реакции не дождались.

На днях Восточный комитет германской экономики (OAOEV), объединяющий страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, предложил ввести ограничения против США. Глава OAOEV Михаэль Хармс отметил, что это ощутимо затронет интересы Вашингтона в Европе.

«Возможны жесткие дипломатические заявления или компенсации для немецких компаний. Мы оставляем за собой право на защиту», — сказал Хармс.

Варианты ответа рассматривали и в бундестаге. К единому мнению парламентарии пока не пришли, но немецкие чиновники высказываются в том духе, что «Северный поток — 2» — «крайне важный газопровод» и его необходимо достроить.

«Угроза санкций перевесит»

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, американский законопроект PEESCA серьезно повлияет на строительство трубопровода.

«По сути, PEESCA — часть оборонного бюджета США на ближайшие годы. Эту законодательную инициативу выдвинули вскоре после того, как Россия решила завершить «Северный поток — 2″ собственными силами. Если документ примут, под санкции попадут даже страховщики российских кораблей. Это повысит градус напряжения», — рассуждает Тимофеев.

Политолог полагает, что Германия может заблокировать у себя и CAATSA, и PEESCA. «Но, судя по опыту, европейский бизнес больше ориентируется на США, чем на собственные власти. Потерять долю американского рынка или столкнуться с банковской блокировкой — для большинства компаний ЕС весьма чувствительно. Скорее всего, угроза санкций перевесит», — предполагает эксперт.

Конечно, «Северный поток — 2» достроят, однако американцы будут давить все сильнее. Европа сопротивляется Вашингтону, но вряд ли перейдет от слов к делу.