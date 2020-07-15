Процесс по делу об убийстве в отеле «Внуково Вилладж» стюардессы Альбины Мухаметзяновой возобновился после карантина в среду, 15 июля, в Щербинском суде Москвы. На заседание из Казани приехали родители задушенной девушки, их выступление было очень эмоциональным.

Напомним, житель Балашихи Никита Енин задушил свою девушку Альбину (они познакомились в стрип-клубе) после интимного свидания, когда нашел у нее в телефоне переписку с другими мужчинами.

В среду Енин, которого завели в зал и усадили в «аквариум», удивил всех присутствующих своим холеным видом. Молодой человек действительно основательно подготовился к заседанию — свежая стрижка, выглаженная рубашка, модные, по фигуре брюки. Его внешний вид не могла не отметить даже мама Альбины.

— Подстрижен, помыть, побрит. А нашей дочки уже год как нет, — не выдержала женщина. Они с супругом приехали в Москву, чтобы дать показания.

По ее словам, мать Енина перевела им 10 тысяч рублей, которые они не взяли.

Сам Енин извинений не принёс.

Между тем, «герой дня», увидев камеры в зале, раскапризничался.

— Закрыть заседание можно? — обратился молодой человек к приставам и адвокатам. Защитникам пришлось успокаивать доверителя:

-Никита, не обращай внимания, у всех своя работа.

Енин признал свою вину.

-Да, в убийстве полностью признаю свою вину, — сказал Енин, перебирая четки.

Впрочем, до этого он пытался вставить одно "но" — с его стороны не было умысла.

— Как я мог умышленно убить и при этом под камеры регистрировать свой паспорт, — сказал Енин и тут же был остановлен судьей.

Следом начал давать показания отец Альбины Мухаметзяновой. Почти сразу мужчина начал рыдать, Енин опустил глаза.

Отец рассказал, что с дочерью у него были доверительные отношения. Однако о том, что Енин уже пытался ее душить, он узнал от двоюродной сестры — Венеры.

О том, чем она занималась, помимо работы в авиакомпании, отец не спрашивал.

-Папа, я сильная, всего сама добьюсь – так говорила, — рассказал отец.

-Вы знали, чем она занималась последние полтора года? — неожиданно спросил Енин у отца.

-Я не спрашивал…

— Вам все равно, чем занимается ваша дочь? Я знал Альбину три месяца, она не работала, — сказал Енин.

-У меня есть фотография в одежде стюардессы со всеми значками, ее зарплата и трудовая книжка, — парировал безутешный родитель.

-Вы были в ночном клубе "Зажигалка", — задал еще один вопрос Енин.

-Да вы что? Я в Москве первый раз…, — ответил мужчина.

-Все, я больше не могу задавать вопросы…., — сказал обвиняемый, объяснив тем, что свидетель ничего не знает.