Процесс по делу об убийстве в отеле «Внуково Вилладж» стюардессы Альбины Мухаметзяновой возобновился после карантина в среду, 15 июля, в Щербинском суде Москвы. На заседание из Казани приехали родители задушенной девушки, их выступление было очень эмоциональным.
Напомним, житель Балашихи Никита Енин задушил свою девушку Альбину (они познакомились в стрип-клубе) после интимного свидания, когда нашел у нее в телефоне переписку с другими мужчинами.
В среду Енин, которого завели в зал и усадили в «аквариум», удивил всех присутствующих своим холеным видом. Молодой человек действительно основательно подготовился к заседанию — свежая стрижка, выглаженная рубашка, модные, по фигуре брюки. Его внешний вид не могла не отметить даже мама Альбины.
— Подстрижен, помыть, побрит. А нашей дочки уже год как нет, — не выдержала женщина. Они с супругом приехали в Москву, чтобы дать показания.
По ее словам, мать Енина перевела им 10 тысяч рублей, которые они не взяли.
Сам Енин извинений не принёс.
Между тем, «герой дня», увидев камеры в зале, раскапризничался.
— Закрыть заседание можно? — обратился молодой человек к приставам и адвокатам. Защитникам пришлось успокаивать доверителя:
-Никита, не обращай внимания, у всех своя работа.
Енин признал свою вину.
-Да, в убийстве полностью признаю свою вину, — сказал Енин, перебирая четки.
Впрочем, до этого он пытался вставить одно "но" — с его стороны не было умысла.
— Как я мог умышленно убить и при этом под камеры регистрировать свой паспорт, — сказал Енин и тут же был остановлен судьей.
Следом начал давать показания отец Альбины Мухаметзяновой. Почти сразу мужчина начал рыдать, Енин опустил глаза.
Отец рассказал, что с дочерью у него были доверительные отношения. Однако о том, что Енин уже пытался ее душить, он узнал от двоюродной сестры — Венеры.
О том, чем она занималась, помимо работы в авиакомпании, отец не спрашивал.
-Папа, я сильная, всего сама добьюсь – так говорила, — рассказал отец.
-Вы знали, чем она занималась последние полтора года? — неожиданно спросил Енин у отца.
-Я не спрашивал…
— Вам все равно, чем занимается ваша дочь? Я знал Альбину три месяца, она не работала, — сказал Енин.
-У меня есть фотография в одежде стюардессы со всеми значками, ее зарплата и трудовая книжка, — парировал безутешный родитель.
-Вы были в ночном клубе "Зажигалка", — задал еще один вопрос Енин.
-Да вы что? Я в Москве первый раз…, — ответил мужчина.
-Все, я больше не могу задавать вопросы…., — сказал обвиняемый, объяснив тем, что свидетель ничего не знает.