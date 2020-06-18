Новые подробности тройного убийства на севере Москвы стали известны «». Убийца был, судя по всему, националистом, поклонником Гитлера и два года назад ездил на Украину, предположительно на встречу с тамошними националистами.

Как удалось выяснить «», 21-летний Севастьян ранее был отчислен со второго курса из Финансового университета (специальность социология) и дважды на него составлялись административные протоколы за употребление алкогольной продукции (весной 2019 года и в феврале текущего года). На учётах не состоял, по месту жительства (Ленинградский проспект) жалоб не было.

Сыщики восстановили картину событий. Севастьян пришёл домой к своей девушке, 24-летней Елизавете. Она была не одна дома (присутствовали её мать, Светлана и племянник 2019 года рождения, которого оставили погостить у бабушки), но это не смутило визитёра. По всей видимости он готовился к расправе заранее – на видео с подъездной камеры видно, что он заходит с зачехлённой «Сайгой». Между молодыми людьми случился скандал и Севастьян из «травмата» прострелил ухо своей бывшей пассии. Она смогла позвонить в полицию, параллельно из-за шума полицию вызвали и соседи. Когда приехал наряд, то за дверью была тишина. Правоохранители постучались со словами «Откройте, полиция», поле чего раздались 4 выстрела подряд. В жилище вновь повисла тишина. Почти сразу после этого приехал муж Светланы. Мужчина был с полными сумками покупок и открыл дверь своим ключом. В квартире обнаружилась страшная картина: все четверо были мертвы, у всех ранения в голову.

После случившегося правоохранители отправились на обыск в квартиру к Севастьяну и там обнаружили, что вся его комната увешана портретами Гитлера, свастикой, также была найдена немецкая форма. Кроме того, сыщики установили, что молодой человек в 2018 году ездил на Украину. Предположительно там он посетил встречу с другими националистами. Установлено, что Севастьян получил лицензию на «Сайгу» буквально на днях.

Что касается вопроса о том, жаловался ли ранее кто-то на выходки Севастьяна, то заявлений по адресу Елизаветы не было. Единственный раз к ней в квартиру вызывался наряд осенью 2019 года – тревожный сигнал на нарушение тишины поступил от соседей. Прибывший наряд ограничился замечанием – Светлана праздновала свой день рождения и гости немного превысили допустимые нормы, но потом сразу успокоились.