Задержанную по подозрению в жестокой расправе над преподавателем Всероссийского института кинематографии Ириной Борисовной Шур вычислили по камерам видеонаблюдения. Женщина сразу привлекла внимание сыщиков своим странным поведением.

Напомним тело 90 летней женщины с многочисленными колото-резаными ножевыми ранениями шеи и тела было обнаружено 19 июля в одной из многоэтажек на Кутузовском проспекте.

Как стало известно «» из источника, при изучении видео материалов с камер наблюдения сыщики сразу обратили внимание на странную женщину. Было видно, как незадолго до убийства она зашла в подъезд дома, где проживала пенсионерка. Женщина была одета в халат, на голове парик, в руках несла большой светлый пустой пакет. Через некоторое время она вышла из подъезда, уже заблаговременно сняв халат и убрав его в пакет. Далее оперативники по камерам отследили маршрут ее передвижения. Видно, как на ходу она сняла с себя парик и переодела кофту, тем самым изменив свой внешний вид. На предъявленном видео жители подъезда опознали в незнакомке социального работника, опекавшего Ирину Борисовну в 2016 году.

Раньше к Ирине Борисовне приходили две помощницы. Одна из соцзащиты, а вторая из благотворительной еврейской организации помощи жертвам фашизма. — рассказала знакомая покойной, — Однако потом Ирина Борисовна решила, что ей достаточно только одной. Ведь она сама была еще очень активной.

По словам соседей, несмотря на то, что Шур отказалась от услуг сотрудницы соцзащиты, женщина все равно периодически навещала пенсионерку.

Задержанная 69 летняя москвичка вину свою отрицает. Следователям предстоит выяснить мотивы, побудившие ее на такой ужасный поступок.