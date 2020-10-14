Сотрудники полиции задержали посетительницу московского Театра на Таганке, из-за которой начало спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать более чем на час, сообщает ТАСС.

Женщина категорически отказывалась надевать защитную маску, несмотря на увещевания стюардов, других зрителей и даже актерского состава. При этом на записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, что маска висит у зрительницы на подбородке.

Чтобы вывести женщину из зала, пришлось вызвать полицию и Росгвардию. При этом в зале раздавались крики: «Уберите её, пожалуйста». В отношении нарушительницы составлен административный протокол, женщине грозит денежный штраф.

Согласно расписанию театра, спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» должен был начаться в 19:00 мск.

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван тотальным несоблюдением профилактических мер москвичами.